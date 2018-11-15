"Лучше бы детский сад построили!" Курганцы выступили против строительства нового храма

Курганское интернет-сообщество "взорвалось" комментариями по поводу возможного строительства в городе нового храма. Люди разделились на две группы - одни выступают резко против, говоря, что новые православные обители городу не нужны и их и так достаточно. Другие же настаивают на возведении храма.

Стоит отметить, что место возможного расположения новой святыни - лакомое: на перекрестке улиц Свердлова и Пушкина. Раньше там находилась автомобильная стоянка, но сейчас участок земли выровняли и он пустует. Через дорогу уже стоит храм "Приход Рождества Христова". Люди пишут, что возводить второй храм будет излишним.

Противники строительства считают, что на этом месте нужен сквер. На сайте администрации Кургана запущен опрос, в котором любой зарегистрированный пользователь может оставить свой голос за понравившийся вариант объекта на этом участке. Сейчас в лидерах - сквер и храм, попеременно они обгоняют друг друга по количеству голосов.

В Курганской епархии Накануне.RU сообщили, что "сквер" указан с подробностями, как место "для спокойного отдыха и прогулок", при этом гражданам не разъясняют, что территория храма будет включать в себя сквер, детскую площадку и фонтан.

"Если на земельном участке будет строиться храм, то, конечно, не за государственные деньги, но территория будет открыта абсолютно для всех горожан и гостей Кургана. А если землю под храм не отдадут, вряд ли в ближайшее десятилетие мы что-то на том месте увидим, если только еще один торговый центр", - сообщил Накануне.RU местный житель Денис Новоселов.

В какой-то момент на сайте администрации было заблокировано голосование, позже его вновь открыли, но процедуру голосования усложнили, теперь нужны пароль, логин и электронная почта.

"Нам здесь храм не нужен, пусть лучше детский сад построят на этом месте. Или спортивный объект. Куда этих храмов уже - понатыкали в городе. Вон строят уже один на берегу Тобола, хватит. В горсаду стоит собор Невского, в Смолино есть храм, на Красина новый храм построили, в Заозерном есть, маленькие церквушки по всему городу. Куда еще-то?" - возмущается жительница города, живущая рядом с местом возможного возведения храма, Светлана Веденеева.

В Курганской епархии Накануне.RU сообщили, что храм, который находится в здании старого клуба продольного водопровода (через дорогу от пустующего участка земли, - прим.) - у церкви в аренде.

"Если будет строится храм, то помещение клуба будет возвращено и перейдет под нужды детей, то есть кружки разные, секции и прочее. Когда помещение клуба отдали в аренду церкви, оно было в ужасающем состоянии, с крысами, сквозняками и ободранными стенами и полами. Православные все привели в порядок, включая прилегающую территорию с доступными для всех лавочками и цветниками", - сообщили в епархии.

Стоит отметить, что в соцсетях противников возможного строительства храма в разы больше, чем сторонников.

"Пусть строят все, что угодно - только не храм. Они за наши деньги себе машины покупают дорогие, а мы их должны дальше продолжать кормить?", - пишет пользователь под ником Евгений Курганский.

"Очень обидно, что люди так обозлены на церковь, ничего не зная о ее жизни, ставя в укор жутких попов, которые используют храмы как средство наживы", - поделился при этом своим мнением источник в Курганской епархии, пожелавший не называть себя.

Те немногие, которые заступаются за православное общество, пытаются доказать, что храм нужен - особенно с детской площадкой, сквером и фонтаном на территории.

"Что плохого в том, что территория вокруг станет ухоженной, а не серой и убогой, как сейчас? Что плохого, если молодая мама, гуляя с ребенком в сквере при храме, зайдет в храм на минутку, а не сядет на лавку с банкой пива и сигаретой, как это происходит повсеместно в Кургане", - пишет пользователь Елена Иванова.

Впрочем, проект пока не представили общественности, хотя в епархии заверяют, что он готов. В администрации города Накануне.RU сообщили, что вопрос будет вынесен на публичные слушания.