15 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Полуфиналист "Лидеров России" Олег Клочков возглавил департамент госзаказа Ямала

Полуфиналист конкурса "Лидеры России", один из шести кандидатов, включённых в резерв управленческих кадров Ямала, Олег Клочков возглавил департамент госзаказа округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

Открытый конкурс по формированию резерва кадров на должность директора департамента прошел в июле в новом формате. В финале участников оценивал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который в итоге и назначил Клочкова. Испытания включали, в частности, оценку анкетных данных, тестирование в сферах закупок и противоедйствия коррупции.

Клочков окончил с отличием Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юрист". С 2007 года работает по специальности. До перевода на Ямал руководил отделом мониторинга и законотворческой деятельности правового управления аппарата губернатора Югры. Среди его достижений на этом посту – полное обновление правовой базы округа. Увлекается велосипедным спортом, дайвингом. Женат.

Олег Клочков(2018)|Фото: www.yanao.ru

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Полуфиналист "Лидеров России" Олег Клочков возглавил департамент госзаказа Ямала

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Теги: Олег Клочков, департамент госзаказа ЯНАО



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