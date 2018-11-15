Пушилин официально объявлен избранным главой ДНР и озвучил планы

ЦИК ДНР накануне официально объявила Дениса Пушилина избранным главой республики с результатом 60,86% голосов. Пушилин поблагодарил всех участвовавших в выборах и заявил о ближайших планах.

По его словам, бывшие кандидаты на пост главы ДНР могут рассчитывать на привлечение к государственной работе. Это он намерен обсудить с ними за круглым столом.

Совет министров ДНР будет сформирован в ближайшее время, но кардинальных изменений не будет. Пушилин подчеркнул, что будут учитываться не только действия и эффективность работы министра, но и возможное бездействие.

Правительство ДНР должно взять курс на прозрачность и дебюрократизацию - "на создание условий для развития добросовестной конкуренции, прозрачности норм и правил осуществления хозяйственной деятельности и сферы контрольно-надзорных отношений".

Избранный глава ДНР назвал три основных направления своей работы - "борьба с коррупцией, интеграция в Россию, развитие экономики".

"Все принимаемые нормативные правовые акты будут подвергаться антикоррупционной экспертизе на предмет коррупционных предпосылок, как, например, предусматривающих преференции, льготы в пользу определенных юридических лиц и так далее", - сказал Пушилин.

Накануне Совмин ДНР принял постановление о формировании целевого фонда социально-экономического партнерства. Предполагается, что он будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в республике и реализации социально-экономических мероприятий, а формироваться будет за счет денежных средств, поступающих в доходную часть спецфонда бюджета ДНР согласно заключенным договорам о социально-экономическом партнерстве между Совмином и юридическими лицами.

Ранее Пушилин призвал создать в ДНР аналог Счетной палаты для контроля за расходами бюджетных средств.

Напомним, он избран главой ДНР на 4 года.