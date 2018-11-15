В Москве полицейский микроавтобус столкнулся с легковушкой: ГИБДД выясняет, кто виноват

Микроавтобус полиции попал в ДТП на западе Москвы.

Известно, что все произошло в районе дома 15 по улице Осенней. Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, столкнулись легковая автомашина и микроавтобус, принадлежащий полиции.

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые пытаются выяснить все обстоятельства инцидента и установить виновника ДТП.

Напомним, недавно мужа известной телеведущей Елены Малышевой в Москве сбил автобус. Мужчина получил сотрясение мозга и ушибы.