В Москве полицейский микроавтобус столкнулся с легковушкой: ГИБДД выясняет, кто виноват
Микроавтобус полиции попал в ДТП на западе Москвы.
Известно, что все произошло в районе дома 15 по улице Осенней. Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, столкнулись легковая автомашина и микроавтобус, принадлежащий полиции.
В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые пытаются выяснить все обстоятельства инцидента и установить виновника ДТП.
Напомним, недавно мужа известной телеведущей Елены Малышевой в Москве сбил автобус. Мужчина получил сотрясение мозга и ушибы.