15 Ноября 2018
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Очередной бразилец: стал известен соперник уральского бойца Ивана Штыркова на турнире в Екатеринбурге

Стал известен следующий соперник уральского бойца ММА Ивана Штыркова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, им стал бывший представитель UFC бразилец Тиаго Сильва. Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC5: Russian Cagefighting Championship.

Для Ивана бой с Тиаго станет уже 16-м в карьере: в прошлый раз он дрался в конце октября и одержал досрочную победу над еще одним бразильцем Фабио Мальдонадо.

Тиаго Сильва, боец ММА(2018)|Фото: foxsports.com

Тиаго Сильва

Что касается Сильвы, то его рекорд - 21 победа и семь поражений. Он провел 10 боев в UFC, выступал и на других турнирах, а в 2016 году подписал контракт с российской лигой ACB, где выиграл вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

Напомним, также на декабрьском турнире в Екатеринбурге выступят известные российские бойцы Александр Емельяненко и Александр Шлеменко.

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Очередной бразилец: стал известен соперник уральского бойца Ивана Штыркова на турнире в Екатеринбурге

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Теги: Штырков, Сильва, бой, Екатеринбург



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