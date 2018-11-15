15 Ноября 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

На пресс-конференцию к Комаровой приедет рекордное количество журналистов. Жители прислали неудобные вопросы

На пресс-конференцию губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой заявились представители 62 СМИ. Начало мероприятия запланировано на 12 часов, на площадку - в КТЦ "Югра-классик" уже выехали пиарщики главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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Заявки на участие в пресс-конференции направили журналисты из 15 федеральных, 13 региональных и 34 муниципальных СМИ. В прошлом году, напомним, в пресс-конференции участвовали представители 43 масс-медиа.

В прошлой году пресс-конференция прошла в Шахматной академии, сейчас журналистов пригласили в КТЦ "Югра-классик". Готовность площадки уже проверил исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин, а также первый заместитель губернатора Алексей Шипилов.

подготовка к пресс-конференции Натальи Комаровой, Шипилов, Репин(2018)|Фото:

Отметим, что ряд СМИ, принимали вопросы для пресс-конференции от югорчан, вопросы жители присылали и в группу окружного правительства "Вконтакте". Чаще всего упоминается тема выплат субсидий по программе "Доступное жильё молодым семьям ХМАО". Семьи, напомним, не могут получить выплаты, в очереди стоят порядка 24 тыс. человек.

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На пресс-конференцию к Комаровой приедет рекордное количество журналистов. Жители прислали неудобные вопросы

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Теги: Наталья Комарова, пресс-конференция, жилищные субсидии



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Ранее 08.11.2018 14:20 Мск Наталья Комарова пригласила журналистов на ежегодную пресс-конференцию

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