Nokia представила телефон за 1,5 тысячи рублей

Финская компания HMD Global представила новый телефон.

Кнопочная модель Nokia 106 может работать без подзарядки более 15,5 часов в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Гаджет обойдется покупателям в 1,5 тыс. руб. Сотовый телефон оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2 тыс. и способен хранить в памяти до 500 SMS. Nokia 106 обладает сменным аккумулятором на 800 мАч.

Также в телефоне установлена игра Snake Xenzia и другие классические игры Nokia, сообщает телеканал "360".

Напомним, в начале 2018 года состоялась презентация современной модели Nokia 3310. Знаменитый телефон немного изменился внешне - он стал менее угловатым, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель выполнена в сером, темно-синем, желтом и красном цвете. Кроме того, отдельно можно приобрести сменные панели.