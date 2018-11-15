15 Ноября 2018
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Наука и техника

Nokia представила телефон за 1,5 тысячи рублей

Финская компания HMD Global представила новый телефон.

Кнопочная модель Nokia 106 может работать без подзарядки более 15,5 часов в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания. Гаджет обойдется покупателям в 1,5 тыс. руб. Сотовый телефон оснащен цветным 1,8-дюймовым дисплеем, имеет записную книжку на 2 тыс. и способен хранить в памяти до 500 SMS. Nokia 106 обладает сменным аккумулятором на 800 мАч.

Также в телефоне установлена игра Snake Xenzia и другие классические игры Nokia, сообщает телеканал "360".

Nokia 106 (2018)|Фото: iXBT.com

Напомним, в начале 2018 года состоялась презентация современной модели Nokia 3310. Знаменитый телефон немного изменился внешне - он стал менее угловатым, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель выполнена в сером, темно-синем, желтом и красном цвете. Кроме того, отдельно можно приобрести сменные панели.

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Nokia представила телефон за 1,5 тысячи рублей

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Теги: Nokia, телефон



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