Правление "Газпрома" выплатило себе премию в 2 млрд рублей

Топ-менеджеры "Газпрома" из 16 человек получили 809 млн руб. в виде зарплаты и еще 1,297 млрд руб. - в качестве премий.

Это произошло на фоне исторической задолженности государственной газовой компании в 3,366 трлн рублей или $54,3 млрд. При этом вознаграждение топ-менеджерам корпорация берет в долг.

По итогам года компания планирует занять рекордные в своей истории 518 млрд руб. Общий долг тоже бьет рекорды. Задолженности "Газпрома" на 30 июня достигла исторического рекорда в 3,366 трлн руб.

Задолженность в бюджете компании сделали мегапроекты по строительству трубопроводов в Европу, Турцию и Китай, сообщает Finanz.ru.

Как сообщалось ранее, "Газпром" может заплатить штраф в размере порядка 30 млрд рублей за не установленные в срок счётчики газа всем бытовым потребителям, использующим "голубое топливо" для отопления. Об этом сообщил замгендиректора корпорации по работе с органами власти регионов Николай Исаков.

По его словам, проблема заключается в нехватке времени на установление приборов, из которых не установленными остаются более 300 тысяч.