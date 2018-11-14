"Газпрому" грозит штраф за не установленные в домах счётчики

"Газпром" может заплатить штраф в размере порядка 30 млрд рублей за не установленные в срок счётчики газа всем бытовым потребителям, использующим "голубое топливо" для отопления. Об этом сообщил замгендиректора корпорации по работе с органами власти регионов Николай Исаков.

По его словам, проблема заключается в нехватке времени на установление приборов, из которых не установленными остаются более 300 тысяч.

"Одна из причин в том, что нас туда не допускают [жильцы], — цитирует Исакова "Интерфакс". — Не хотят прибор устанавливать — он им не нужен, а за него ещё надо как-то платить".

Вторая причина, по словам представителя "Газпрома", состоит в нормативах потребления на Кавказе, которые "значительно ниже реального" уровня.

"Просим продлить действие этой нормы 261-го закона и снять с нас ответственность", — подчеркнул Исаков.