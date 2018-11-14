14 Ноября 2018
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В Прикамье УФАС выявило нарушения в работе краевого Минсоцразвития

Пермское краевое управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в ходе проверки в региональном Минсоцразвития. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о создании краевым министерством специального реестра для осуществления услуг по реабилитации инвалидов. В этот реестр могли попасть только организации, соответствующие установленным ведомством и опубликованным на его официальном сайте критериям.

Люди, желающие пройти реабилитацию, получали в министерстве соответствующие сертификаты, которые позже передавались в организацию, оказывающую услуги. При этом между Минсоцразвития и компаниями, занимающимися реабилитацией, заключались договоры о перечислении бюджетных денег в организации.

Как отметил замглавы краевого УФАС Николай Хаснуллин, реабилитация инвалидов, согласно законодательству, входит в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками таковых.

"Соответственно, услуги по реабилитации инвалидов за бюджетные средства могут осуществлять лица, включённые в реестр поставщиков социальных услуг, — пояснил он. — Никакие дополнительные реестры создавать не нужно".

Кроме того, УФАС выявило в региональном Минсоцразвития признаки нарушения ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции, которое было допущено при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении оздоровительного лагеря "Горизонт"(Добрянский район Пермского края).

В частности, речь идёт о не определённом сроке предоставления заявок на участие в конкурсе, не установленном адресе для направления запроса о разъяснений положений конкурсной документации, а также включении в последнюю противоречивой информации, способной ввести в заблуждение потенциальных участников конкурса.

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В Прикамье УФАС выявило нарушения в работе краевого Минсоцразвития

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Теги: Пермь, ФАС, Минсоцразвития, антимонопольное законодательство



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