14 Ноября 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В Карском море затонуло 400 тонн ямальского металлолома

Буксир "Герой П. П. Кожин", перевозивший на барже 400 тонн металлолома попал в шторм в Байдарацкой губе Карского моря. В результате, весь груз был утрачен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Обь-Иртышского УГМРН Ространснадзора.

Инцидент произошел еще 31 октября, однако сообщили в ведомстве о нем только сегодня. Загрязнения окружающей среды и пострадавших нет, уточняют в Обь-Иртышском управлении государственного морского и речного надзора.

Сейчас Буксир "Герой П. П. Кожин" вернулся в Архангельск, баржа поставлена на якорь в бухте Мутный шар.

УГМРН проводит расследование транспортного происшествия. Также внутреннюю проверку проводит владелец баржи - компания "Транс-Норд". Об этом сообщил заместитель директора компании Петр Узунов. Он также добавил, что груз судно везло с Бованенково.

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В Карском море затонуло 400 тонн ямальского металлолома

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Теги: буксир Герой П. П. Кожин, баржа, груз, металлолом



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