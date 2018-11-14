Талгат Таджуддин об "автокефалии" для украинской церкви: "Кощунственная провокация, как в Сирии"

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время своей поездки на Урал прокомментировал получении "автокефалии" Украинской православной церковью. Таджуддин назвал это провокацией и сравнил ситуацию на Украине с ситуацией в Сирии, отметив, что и там и там религия используется в качестве инструмента для разъединения людей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас, когда идут разговоры насчет автокефалии, мы не вмешиваемся в дела других конфессий. Просто мы, мусульмане, на себе знаем этот метод. Как в той же Сирии, используют религию, чтобы противопоставлять людей друг другу, хотя там веками жили разные христиане и другие конфессии во взаимном уважении. Сейчас пытаются на Украине делать также - противопоставлять друг другу самих православных. Кощунственная провокация, когда религию в инструмент противостояния народов", - заявил Верховный муфтий.

Он также отказался согласиться с тем, что переворот на Украине и потеря ей Крыма как-то расколола мусульман СНГ. По его мнению, мусульмане Крыма приняли его уход в Россию и налаживают свою духовную жизнь в новых условиях, а крымско-татарский меджлис [организация запрещена в РФ] – должен быть со своим народом и участвовать в том, в чем участвует сам народ.

"В Крыму мусульмане, слава Богу, налаживают духовную жизнь. Строят огромную соборную мечеть. Духовное управление существует, а меджлис, если он хочет жить со своим народом – должен участвовать в этом всем. Если же он не принимает того, что случилось, то, что Крым вернулся в состав России – его дело. Мусульмане Крыма приняли это и устраивают свою духовную жизнь, ведут подготовку кадров, все нормально у них идет", – говорит Таджуддин.

Прокомментировал он и инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по возвращению в Россию жен и детей, завербованных в ИГИЛ [запрещено в РФ] россиян.

"Это наша беда, когда обманутая молодежь под псевдорелигиозными доводами выполняла планы тех сил, которые пытаются разобщить народы. Тут должен действовать закон, и он действует, кто сеял кровь, убивал людей, должен перед ним отвечать", - заявил Таджуддин.

Впрочем, он тут же добавил, что не против возвращения из Сирии отдельных граждан России.

"Кто желает – пусть возвращается, а кто совершил преступления, которые не позволяет ему вернуться – он и не будет возвращаться. Насильно же возвращать – какой в этом смысл", – заявил муфтий.

Отметим, что сегодня, 14 ноября, в Екатеринбурге проходит вторая Межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы". В рамках нее на Урал приехал Верховный муфтий Талгат Таджуддин, а также муфтии и имамы со всей Свердловской области, из Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Присутствует на мероприятии председатель правления Русского академического фонда Роман Путин и председатель научно-консультативного совета при Антиреррористическом центре СНГ Марианна Кочубей. Собравшиеся планируют обсудить проблемы роста религиозного экстремизма на Урале и в Сибири.