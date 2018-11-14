14 Ноября 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России

Уральские чиновники готовятся осваивать "по 200 млн ежедневно" в случае победы заявки на "Экспо-2025"

В Законодательном собрании Свердловской области началось первое заседание временной согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением проекта регионального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятии, которое проходит, в том числе, в форме публичных слушаний, принимают участие депутаты областного парламента, члены правительства, руководители министерств, представители общественных организаций Среднего Урала. Председательствуют на заседании спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Сегодня комиссии предстоит рассмотреть девять региональных программ, планируемых до 2024 г. - об управлении государственными финансами, об основных направлениях государственной политики в строительном комплексе, развитии физкультуры и спорта, культуры, здравоохранения, образования, о социальной поддержке населения, охране объектов культурного наследия и развитии транспортного комплекса Свердловской области.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, все вопросы были внесены в повестку, в том числе, с учетом пожеланий общественности "как наиболее значимые".

Напомним, что вчера законопроект о главном финансовом документе Свердловской области на ближайшие годы депутаты регионального парламента приняли в первом чтении. Этот документ не является окончательным — впереди еще два чтения, перед которыми на заседаниях согласительной комиссии будет проведена балансировка расходов и доходов по отдельным статьям.

Однако, по мнению опрошенных корреспондентом Накануне.RU депутатов, основные параметры и программы существенных изменений уже не претерпят.

Отметим, что доходы бюджета Свердловской области в 2019 г. ожидаются в размере 239,2 млрд руб., расходы — 245,7 млрд руб. При этом парламентарии отмечают, что "приятной неожиданностью" для региональной казны может стать победа Екатеринбурга в заявке на проведение выставки "Экспо-2025".

Как отметил сегодня в своем выступлении министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, суммы, которые могут прийти в регион в случае победы Екатеринбурга, в настоящий момент никак не учитывались. Но если такое случится, то, по его словам, "придется осваивать около 200 млн руб. ежедневно".

Министр отметил, что в этом случае придется перестраивать всю экономику региона, "так как у нас даже рабочих рук столько нет".

Напомним, 23 ноября на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже будет объявлен город, который получит право принимать "Экспо-2025". С Екатеринбургом конкурируют Осака и Баку.

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Уральские чиновники готовятся осваивать "по 200 млн ежедневно" в случае победы заявки на "Экспо-2025"

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Теги: Александр Ковальчик, экспо-2025



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