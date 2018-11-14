Выплаты вкладчикам банков "Москва" и УМ начнутся до декабря

Выплаты вкладчикам банков, которые сегодня потеряли лицензии, начнутся не позднее 28 ноября, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. Напомним, утром Центробанк объявил об отзыве лицензии банков "Москва" и УМ-банк. Последний имеет екатеринбургские корни и долгое время контролировался структурами депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерия Язева.

В АСВ подчеркнули, что клиенты "лопнувших" банков могут получить 100% суммы вклада, если она не превышает 1,4 млн руб. Все, что лежало в банке сверх этого минимума, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе первой очереди кредиторов. Исключение составляют счета ИП, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, они будут получать выплаты сверх норматива в составе третьей очереди. Выгоднее рублевых будут выплаты по счетам в иностранной валюте будут проведены по курсу на день отзыва лицензии - сегодня 14 ноября, а доллар слегка подрос на фоне дешевеющей нефти.

АСВ пока не называет, через какие банки-агенты будут осуществляться выплаты, они будут отобраны по конкурсу не позднее 20 ноября, позже будет дано и официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на выплату страхового возмещения.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи" ().

Напомним, банк "Москва" попался на возможном "отмывании" преступных доходов и финансировании терроризма - банк предоставлял в контролирующий орган некорректные данные по операциям, которые подлежат обязательной проверке. Во втором квартале объем подозрительных сделок, проводившихся через "Москву" многократно вырос, отмечают в ЦБ.

"Порядка половины объема таких сделок составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам", - рассказали в пресс-службе регулятора и отметили, что руководство и собственники финансово-кредитной организации не собирались прекращать сомнительную деятельность. Поэтому регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельность на рынке ценных бумаг.

УМ-Банк потерял лицензию из-за того, что порядка 70% кредитного портфеля были сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Центробанк заподозрил руководство УМ в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация, которая может трактоваться как уголовное преступление, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Любопытно, что УМ-Банк ранее назывался ООО "КБ "Уральский межрегиональный банк" и до недавнего времени базировался в Екатеринбурге. Ранее банк контролировался семьей депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерия Язева. С июня 2015 года единственным акционером банка выступает Андрей Шляховой (100%), сообщает Banki.ru.