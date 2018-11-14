ЦБ отозвал лицензии двух столичных банков сегодня утром. Один раньше базировался в Екатеринбурге и контролировался структурами Язева

ЦБ продолжает зачищать ряды коммерческих банков - этим утром регулятор отозвал две лицензии на осуществление деятельности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора, лицензии потеряли банки "Москва" и УМ.

"Москва" попалась на нарушении правил противодействия "отмыванию" преступных доходов и финансированию терроризма - банк предоставлял в контролирующий орган некорректные данные по операциям, которые подлежат обязательной проверке. Во втором квартале объем подозрительных сделок, проводившихся через "Москву" многократно вырос, отмечают в ЦБ.

"Порядка половины объема таких сделок составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам", - рассказали в пресс-службе регулятора и отметили, что руководство и собственники финансово-кредитной организации не собирались прекращать сомнительную деятельность. Поэтому регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельность на рынке ценных бумаг. Назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия руководства банка приостановлены. "Москва" — участник системы страхования вкладов.

УМ-Банк потерял лицензию из-за того, что порядка 70% кредитного портфеля были сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Центробанк заподозрил руководство УМ в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация, которая может трактоваться как уголовное преступление, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение об отзыве у УМ-Банк лицензии на осуществление банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"УМ-Банк" — участник системы страхования вкладов

Любопытно, что УМ-Банк ранее назывался ООО "КБ "Уральский межрегиональный банк" и до недавнего времени базировался в Екатеринбурге. Ранее банк контролировался семьей депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике и комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерия Язева. С июня 2015 года единственным акционером банка выступает Андрей Шляховой (100%), сообщает Banki.ru.