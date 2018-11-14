14 Ноября 2018
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Под Волгоградом подросток пришел в школу с топором, ножами и канистрой

В Волгоградской области ученик принес в школу канистру с горючей жидкостью и холодное оружие.

Инцидент произошел в Даниловском районе 13 ноября. Топор и ножи у подростка забрал преподаватель, а сам школьник выпил неизвестную жидкость, после чего попал в больницу.

Другие учащиеся не пострадали. В школе организована комплексная проверка, передает ТАСС.

РИА Новости сообщает, что школьник таким образом пытался привлечь к себе внимание. По одной из версий, у ребенка был конфликт в школе и он хотел запугать обидчика.

Ранее против московского школьника, у которого нашли взрывчатку, возбудили уголовное дело. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области: было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком.

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Под Волгоградом подросток пришел в школу с топором, ножами и канистрой

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Теги: волгоград, школьник, топор, ножи



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