В Москве у частного фотографа украли коллекцию старинных фотоаппаратов на сумму около 5 млн рублей

В Москве неизвестный украл у фотографа коллекцию старинного фотооборудования на сумму около 5 млн руб., передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на столичный главку МВД.

В полицию заявил сам владелец коллекции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".

Отмечается, что вор проник в помещение в районе Болотной набережной, взломал сейф и выкрал оттуда коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве неизвестные после выставки украли 12 японских ваз и другой антиквариат на общую сумму 6 млн рублей.