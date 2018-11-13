В Москве неизвестные после выставки украли 12 японских ваз и другой антиквариат на общую сумму 6 млн рублей

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

В Москве неизвестные после выставки украли 12 японских ваз и другой антиквариат на общую сумму 6 млн рублей

В Москве задержаны подозреваемые в краже японских ваз и других предметов антиквариата после выставки, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Украденными экспонатами владел 44-летний житель столицы. После закрытия 44-го Российского Антикварного Салона, приуроченного к году Японии в России, он занимался их погрузкой в собственный автомобиль на парковке музея на Крымском валу. "В тот момент, когда он ненадолго отлучился, злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара", - рассказали в ведомстве. Предварительный материальный ущерб составил около 6 млн руб.

По подозрению в совершении преступления задержали двух жителей  Московского региона в возрасте 50 и 63 лет. Их проверят на причастность к аналогичным происшествиям. Похищенные ценности будут возвращены законному владельцу после проведения искусствоведческой экспертизы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве неизвестные после выставки украли 12 японских ваз и другой антиквариат на общую сумму 6 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антиквариат, вазы, Москва, Япония, МВД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети