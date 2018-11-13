В Москве неизвестные после выставки украли 12 японских ваз и другой антиквариат на общую сумму 6 млн рублей

В Москве задержаны подозреваемые в краже японских ваз и других предметов антиквариата после выставки, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Украденными экспонатами владел 44-летний житель столицы. После закрытия 44-го Российского Антикварного Салона, приуроченного к году Японии в России, он занимался их погрузкой в собственный автомобиль на парковке музея на Крымском валу. "В тот момент, когда он ненадолго отлучился, злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара", - рассказали в ведомстве. Предварительный материальный ущерб составил около 6 млн руб.

По подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Московского региона в возрасте 50 и 63 лет. Их проверят на причастность к аналогичным происшествиям. Похищенные ценности будут возвращены законному владельцу после проведения искусствоведческой экспертизы.