Популярные сайты знакомств уличили в продаже анкет за деньги

Популярные сайты знакомств уличили в продаже анкет за деньги. Купить данные может любой желающий.

Анкеты пользователей таких сервисов знакомств, как Match, Tinder, Plenty of Fish и OkCupid, находятся в открытом доступе.

В частности, в мае прошлого года эксперты закупили миллион профилей на сайте USDate всего за 136 евро (около 10,5 тысяч рублей). Об этом сообщает The Motherboard со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Tactical Tech.

Напомним, Минюст США расследует утечку данных 87 миллионов пользователей соцсети Facebook. Расследование касается скандала, который разгорелся еще в марте. В июле к нему присоединились ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

В октябре Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) сообщила о начале собственного расследования в отношении соцсети. Причиной стала утечка данных, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.