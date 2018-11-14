Авиакомпания "Якутия" удерживает лидерство по числу задержанных рейсов

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России

Авиакомпания "Якутия" удерживает лидерство по числу задержанных рейсов

Авиакомпания "Якутия" в октябре, как и в предыдущие два месяца, чаще других российских перевозчиков задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.

Статистику составили в Росавиации. Так, в прошлом месяце "Якутия" выполнила 20 международных чартеров, 9 девять из них (45%). В сентябре и августе авиакомпания задержала 18,3% чартерных вылетов.

Всего в октябре авиаперевозчик выполнил 1072 полетов, из них задержано 226.

На втором месте по числу задержанных рейсов оказалась авиакомпания "ИрАэро": из 20 рейсов вылетели с опозданием два (10%). Замыкают тройку "Уральские авиалинии", которые совершили 269 чартеров и 26 из них (9,7%) задержали.

Далее идут авиакомпании "Россия" (дочка "Аэрофлота") и iFly.

Как сообщалось ранее, временно ограничены полеты авиакомпании "Якутия" - с 5 ноября и до устранения всех выявленных недостатков. Авиаперевозчик не сможет летать за рубеж. Как выяснилось, "Якутия" подает недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатирует его без технического обслуживания. Компания не устранила в нужные сроки выявленные на лайнерах неисправности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Авиакомпания "Якутия" удерживает лидерство по числу задержанных рейсов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакомпании, Якутия, ИрАэро, Уральские авиалинии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2018 02:18 Мск Авиакомпания "Якутия" не сможет летать за границу
Ранее 01.02.2015 11:09 Мск Рейс "Суперджета" авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Екатеринбург отложен из-за неисправности двигателя

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 376

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети