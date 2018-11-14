Авиакомпания "Якутия" удерживает лидерство по числу задержанных рейсов

Авиакомпания "Якутия" в октябре, как и в предыдущие два месяца, чаще других российских перевозчиков задерживала регулярные и чартерные рейсы более чем на два часа.

Статистику составили в Росавиации. Так, в прошлом месяце "Якутия" выполнила 20 международных чартеров, 9 девять из них (45%). В сентябре и августе авиакомпания задержала 18,3% чартерных вылетов.

Всего в октябре авиаперевозчик выполнил 1072 полетов, из них задержано 226.

На втором месте по числу задержанных рейсов оказалась авиакомпания "ИрАэро": из 20 рейсов вылетели с опозданием два (10%). Замыкают тройку "Уральские авиалинии", которые совершили 269 чартеров и 26 из них (9,7%) задержали.

Далее идут авиакомпании "Россия" (дочка "Аэрофлота") и iFly.

Как сообщалось ранее, временно ограничены полеты авиакомпании "Якутия" - с 5 ноября и до устранения всех выявленных недостатков. Авиаперевозчик не сможет летать за рубеж. Как выяснилось, "Якутия" подает недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатирует его без технического обслуживания. Компания не устранила в нужные сроки выявленные на лайнерах неисправности.