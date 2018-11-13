13 Ноября 2018
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НОВАТЭК поставил первую партию СПГ китайской компании

НОВАТЭК поставил первую партию сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" китайской компании China National Offshore Oil Corporation  (CNOOC), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Партия была доставлена танкером ледового класса Arc7 по Северному морскому пути в восточном направлении до регазификационного терминала Фуцзянь в Китае за 20 дней, при этом отрезок по СМП был пройден за 7,5 дней", - говорится в сообщении. 

Как подчеркнул глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, компания осуществила первую поставку по восточному направлению СМП в конце навигационного периода. "Партия СПГ была доставлена без ледокольной проводки, за короткое время и с хорошей коммерческой скоростью, что подтверждает эффективность нашей логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил он.  

Ранее, как сообщало Накануне.RU, замминистра энергетики озвучил данные, согласно которым Ямал может стать основным центром по производству СПГ в мире

 

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НОВАТЭК поставил первую партию СПГ китайской компании

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Теги: НОВАТЭК, СПГ, китай, поставки



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