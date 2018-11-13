13 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

В Кремле рассказали, кто управляет Россией, пока Путина и Медведева нет в стране

В Кремле рассказали, кто руководит ситуацией в России во время отсутствия Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
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Сегодня у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова поинтересовались, кто остается руководить страной в тот момент, когда первые лица - президент и премьер-министр - находятся за границей. Именно такая ситуация наблюдается в России сейчас.

Песков обратил внимание журналистов, что в век высоких технологий и доступных способов связи главы стран имеют возможность решать внутренние государственные вопросы, находясь в любой точке планеты. Однако, как отметил официальный представитель Кремля, президент РФ старается не допускать подобных ситуаций и рационально планировать свое время, пишет "ПолитЭксперт".

Напомним, в ходе недавнего совещания с членами правительства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться в реальной жизни россиян.

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В Кремле рассказали, кто управляет Россией, пока Путина и Медведева нет в стране

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Теги: Путин, Медведев, Россия, Песков



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