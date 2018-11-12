12 Ноября 2018
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Следственный комитет РФ проверит деятельность сотрудников социальных служб

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) в ряде регионов будет проверена причинно-следственная связь между действиями или бездействием сотрудников социальных служб и случаями гибели несовершеннолетних. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Таким образом следователи намерены установить, насколько полно и своевременно проводилась работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети, и что послужило причинами и поводами для случившихся трагических событий.

Так, 10 ноября в городе Тольятти Самарской области в результате ЧП погибли женщина и её малолетний сын с ограниченными возможностями здоровья. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело.

В тот же день подобный случай произошёл в Тверской области с матерью четырёхлетней девочки, убившей свою дочь, а затем попытавшейся совершить суицид. По данному факту сотрудниками СК также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, ранее, 26 октября, в правоохранительные органы Республики Башкортостан поступило сообщение об обнаружении в частном доме тел двух девятилетних братьев-близнецов с признаками насильственной смерти и тело их 35-летнего отца, который, по предварительной версии, совершил убийство своих детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведомство намерено в рамках расследование данных дел установить все обстоятельства, причины и условия, приведшие к трагическим случаям.

Особое внимание, как подчеркнули в пресс-службе СКР, будет уделено процессуальной оценке действий или бездействия должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение социальной поддержки и защиты указанных семей.

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Следственный комитет РФ проверит деятельность сотрудников социальных служб

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Теги: СКР, социальные службы, несовершеннолетние, гибель несовершеннолетних



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