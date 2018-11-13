13 Ноября 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Главной темой международной медицинской выставки в Перми станет лечение онкологических заболеваний  

Ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний станут главной темой XXIV Международной выставки "Медицина и здоровье – 2018", которая пройдет на территории выставочного объединения "Пермская ярмарка" с 14 по 17 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Для специалистов медицинской отрасли пройдет VII Междисциплинарный медицинский конгресс Приволжского федерального округа. Тема конгресса - "Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества". Программа включает в себя 14 направлений, среди которых: онкология, хирургия, кардиология, медицинская профилактика, материнство и детство, гастроэнтерология, стоматология, геронтология и гериатрия, эпидемиология, спортивная медицина. По этим направлениям в рамках конгресса пройдет 27 мероприятий, а в качестве докладчиков и экспертов выступят врачи-практики из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, ведущие специалисты и представители научного сообщества.

В выставочном зале медработники смогут увидеть современное оборудование диагностики, терапии, реанимации, эндоскопии, реабилитации, телемедицины и других направлений. Всего будет представлено более 150 образцов, как импортного, так и отечественного производства.

Подробно с программой выставки можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

Выставка будет интересна не только медикам, но и обычным посетителям. На площадке "Здоровье прежде всего" краевого центра медпрофилактики все совершеннолетние посетители выставки смогут пройти скрининг-обследование, включающее в себя антропометрию с вычислением индекса массы тела, измерение артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина крови и определение сердечно-сосудистого риска.

После обследования, посетители выставки смогут обсудить его результаты с врачами-терапевтами и при необходимости получат направление на УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию или консультацию к узким специалистам. Получить консультацию "узкого" врача также можно будет на площадке "Здоровье прежде всего".

Обследования будут проходить каждый день в порядке электронной очереди.

Также все желающие смогут посетить "Школы здоровья" и послушать лекции о профилактике заболеваний, в том числе по онконасторожености, сохранению психологического здоровья, принять участие в мастер-классах по двигательной активности. Кроме того, в рамках выставки будет презентован проект "Путь к активному долголетию".

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.

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Главной темой международной медицинской выставки в Перми станет лечение онкологических заболеваний  

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Теги: Международная выставка, Медицина и здоровье 2018, онкология



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