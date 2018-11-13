В Челябинске прокуратура нашла нарушения в школе, где массово отравились дети

В челябинской школе, где массово отравились ученики, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 10 октября после посещения столовой троих учеников школы №59 доставили в больницу с диагнозом "острое кишечное отравление". Причиной массового отравления школьников стала норовирусная инфекция.

Прокуратурой и региональным Роспотребнадзором была проведена проверка, которая показала, что в деятельности учебного заведения и АО "Уральский комбинат питания" выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратурой по данному факту внесены представления, возбуждены административные дела.

Кроме того, по факту отравления учащихся школы проводится доследственная проверка.