В Челябинске прокуратура нашла нарушения в школе, где массово отравились дети
В челябинской школе, где массово отравились ученики, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 10 октября после посещения столовой троих учеников школы №59 доставили в больницу с диагнозом "острое кишечное отравление". Причиной массового отравления школьников стала норовирусная инфекция.
Прокуратурой и региональным Роспотребнадзором была проведена проверка, которая показала, что в деятельности учебного заведения и АО "Уральский комбинат питания" выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Прокуратурой по данному факту внесены представления, возбуждены административные дела.
Кроме того, по факту отравления учащихся школы проводится доследственная проверка.