13 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске прокуратура нашла нарушения в школе, где массово отравились дети

В челябинской школе, где массово отравились ученики, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 10 октября после посещения столовой троих учеников школы №59 доставили в больницу с диагнозом "острое кишечное отравление". Причиной массового отравления школьников стала норовирусная инфекция.

Прокуратурой и региональным Роспотребнадзором была проведена проверка, которая показала, что в деятельности учебного заведения и АО "Уральский комбинат питания" выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратурой по данному факту внесены представления, возбуждены административные дела.

Кроме того, по факту отравления учащихся школы проводится доследственная проверка.

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В Челябинске прокуратура нашла нарушения в школе, где массово отравились дети

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Теги: отравление, школа, школьники, Роспотребнадзор, прокуратура, проверка,



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