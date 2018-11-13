Полицейские Дубая пересядут на российские летающие мотоциклы
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов пересядет на летающие мотоциклы Hoverbike S3 2019 российского производства.
Как сообщает ФАН, контракт на поставку был заключен в 2017 году. Мотоциклы выпускает компания Hoversurf, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Атаманову.
Сейчас подготовку проходят два экипажа. Если тесты пройдут успешно, в штате стражей порядка появится не менее 40 летающих экипажей.
Hoverbike изготовлен из легкого углеродного волокна, а по краям транспортного средства расположены четыре электрических роторных двигателя. Мотоцикл способен зависать в пяти метрах над землей и двигаться во все стороны.
Применять летающий мотоцикл стоимостью $150 тысяч планируется в труднодоступных районах.
В 2013 году сообщалось, что дорожный патруль в Дубае пересел на Lamborghini за 550 тысяч долларов.
Отмечалось, что суперкар, запущенный в производство в 2011 году, способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч, а его разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды.
Новый суперкар собирались использовать исключительно для преследования правонарушителей на дорогах города. Автомобиль ценой более 2 млн дирхамов ОАЭ (около 550 тысяч долларов) работал только в фешенебельных кварталах города.