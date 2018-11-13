Полицейские Дубая пересядут на российские летающие мотоциклы

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

Полицейские Дубая пересядут на российские летающие мотоциклы

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов пересядет на летающие мотоциклы Hoverbike S3 2019 российского производства.

Как сообщает ФАН, контракт на поставку был заключен в 2017 году. Мотоциклы выпускает компания Hoversurf, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Атаманову.

Сейчас подготовку проходят два экипажа. Если тесты пройдут успешно, в штате стражей порядка появится не менее 40 летающих экипажей.

Hoverbike изготовлен из легкого углеродного волокна, а по краям транспортного средства расположены четыре электрических роторных двигателя. Мотоцикл способен зависать в пяти метрах над землей и двигаться во все стороны.

Hoverbike, ховербайк, летающий мотоцикл, полиция Дубая(2018)|Фото: youtube.com, HOVERSURF OFFICIAL

Применять летающий мотоцикл стоимостью $150 тысяч планируется в труднодоступных районах.

В 2013 году сообщалось, что дорожный патруль в Дубае пересел на Lamborghini за 550 тысяч долларов.

Отмечалось, что суперкар, запущенный в производство в 2011 году, способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч, а его разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды.

Новый суперкар собирались использовать исключительно для преследования правонарушителей на дорогах города. Автомобиль ценой более 2 млн дирхамов ОАЭ (около 550 тысяч долларов) работал только в фешенебельных кварталах города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полицейские Дубая пересядут на российские летающие мотоциклы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полицейские, дубай, летающие мотоциклы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети