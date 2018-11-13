Под Петербургом покупатель ранил продавца-кассира из карабина

Под Петербургом посетитель магазина в ходе ссоры выстрелил в продавца из карабина "Сайга" травматическим патроном.

Инцидент произошел в городе Кудрово Всеволожского района ночью 12 ноября в круглосуточном магазине по улице Центральной. У продавца диагностировали открытую рану предплечья.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством".

По данным Regnum, в тот же день в Ленобласти произошло еще два инцидента с оружием. В городе Пикалево мужчина в ходе конфликта угрожал ружьем своему оппоненту, грозя его убить.

В Волосовском районе гражданин размахивал пистолетом в кафе, он был задержан.

Ранее под Пензой мужчина выстрелил в сторону супружеской пары и детей из карабина "Сайга". Это произошло на пруду около села Степановка Лунинского района.

Никто не пострадал, начата доследственная проверка по ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).