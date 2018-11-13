Прикамская прокуратура начала проверку декларации о доходах вице-премьера Антона Удальева

Началась прокурорская проверка декларации о доходах вице-премьера правительства Прикамья Антона Удальева, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, речь якобы идет о соблюдении антикоррупционного законодательства о госслужбе. Анализируют информацию о доходах и расходах, имуществе, движимом и недвижимом имуществе третьих лиц, которыми пользуется чиновник. В декларации якобы не указаны автомобили, машиноместа и пятикомнатная квартира.

Информированный источник рассказал Накануне.RU, что пока говорить о каких-то результатах рано, проверка носит плановый характер.