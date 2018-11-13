13 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

Топ-менеджер "Тюменьэнерго" получил срок за коммерческий подкуп в 39 миллионов

Бывший замдиректора по безопасности управления филиала "Тюменьэнерго", компании "Тюменские распределительные сети", отправится в колонию за получение многомиллионного подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он получил четыре года колонии общего режима и штраф в 39 млн 680 тыс. руб. в доход государства. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в январе 2011 – июне 2015 гг. замдиректора ежемесячно получал от главы охранной организации от 350 до 880 тыс. руб. – всего 39 млн руб. В ответ он должен был способствовать заключению между организациями договоров.

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Топ-менеджер "Тюменьэнерго" получил срок за коммерческий подкуп в 39 миллионов

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Теги: Тюменьэнерго, Тюменские распределительные сети, коммерческий подкуп, уголовное дело, арест имущества



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