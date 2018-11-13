13 Ноября 2018
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"Автомобилист" потерпел второе поражение с начала регулярного чемпионата КХЛ

Питерский СКА обыграл на своем льду екатеринбургский "Автомобилист". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла в понедельник вечером и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе армейцев три шайбы забросил Максим Карпов, по разу отличились Наиль Якупов и Алексей Кручинин. У "Автомобилиста" голы на счету Дэна Секстона и Найджела Доуса.

Стоит отметить, что это поражение стало для команды из Екатеринбурга всего лишь вторым с начала регулярного чемпионата КХЛ. До этого уральцы проигрывали только астанинскому "Барысу", а во всех остальных встречах одержали победы.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" выступил с официальным обращением. В команде заявили о "спланированной информационной атаке".

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"Автомобилист" потерпел второе поражение с начала регулярного чемпионата КХЛ

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Теги: Автомобилист, СКА, чемпионат



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