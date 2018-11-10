11 Ноября 2018
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Экономика В России

ФАС согласовала соглашение о "заморозке" цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба согласовала проект договора с нефтяными компаниями о ценах на топливо на внутреннем рынке. Поручение ранее дал российский премьер Дмитрий Медведев.

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Напомним, правительство решило "заморозить" цены на топливо на фоне начавшегося роста стоимости бензина на АЗС. Участниками соглашения стали крупнейшие производители нефтепродуктов.

Заместитель главы регулятора Анатолий Голомолзин сообщил, что ФАС направила в Минэнерго подписанную версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на рынке нефтепродуктов.

Согласно документу, цены на топливо не должны меняться до конца года. В 2019 г. стоимость будет проиндексирована на уровень инфляции.

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ФАС согласовала соглашение о "заморозке" цен на бензин

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Теги: нефтепродукты, топливо, цены на бензин



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