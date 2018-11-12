12 Ноября 2018
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Политика Центральный ФО В России

Путин подписал закон о добровольном отказе депутатов и сенаторов от надбавки к пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий право депутатов и сенаторов добровольно отказаться от надбавок к пенсиям. Соответствующий документ с поправками опубликован на официальном портале правовой информации.

"Гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти (прим. - Минтруда). В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата в дальнейшем не устанавливается", - говорится в тексте закона.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чтобы "выпустить пар" народного негодования из-за пенсионной "реформы", ранее члены "Единой России" предложили депутатам отказаться от пенсионной надбавки. Позднее депутаты и сенаторы внесли законопроект о том, что отказ от надбавок "слугам народа" предусмотрен, но в добровольном порядке. К моменту вступления закона в силу в Думе 74 депутата смогут претендовать на пенсионную надбавку. При этом СМИ ранее сообщили, что только шесть человек выразили готовность отказаться от такой надбавки.

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Путин подписал закон о добровольном отказе депутатов и сенаторов от надбавки к пенсии

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Теги: Владимир Путин, надбавка, пенсия, депутаты, пенсионный возраст



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