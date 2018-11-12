В Рязани горит завод, выпускающий жидкость для розжига

В Рязани тушат крупный пожар в производственном здании, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Сообщение спасателям поступило в 12. 13. Площадь возгорания на данный момент достигла 2 тысяч квадратных метров.

На место выехали 15 пожарных автомобилей, 50 человек.

По данным СМИ, горит завод "Центролит", цех по розливу жидкости для розжига.

В выходные в цехе "Уралвагонзавода" произошло возгорание. Горел цех 380, специализирующийся на производстве продукции гражданского назначения - железнодорожных тележек.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет.