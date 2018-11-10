В цехе УВЗ случилось возгорание. Пострадавших нет.

В цехе "Уралвагонзавода" произошло возгорание, передает корреспондент Накануне.RU. В субботу 10 ноября в 22.12 поступило сообщение о возгорании в цехе, расположенном на улице Восточное шоссе в Нижнем Тагиле Свердловской области.

По информации пресс-службы ОАО «Уралвагонзавод» - это цех 380, специализирующийся на производстве продукции гражданского назначения - железнодорожных тележек.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет. Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни людей и производственному процессу. Внутри цеха задымление.

Площадь пожара составила 40 кв.м, горела кровля цеха. Открытое горение ликвидировано в в течение часа. Оборудование не пострадало.

В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 27 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.