Следователи допросят руководство московского цирка, где леопард укусил ребенка

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента с ребенком и леопардом в одном из московских цирков.

Все случилось 8 ноября во время антракта: при фотографировании детеныш леопарда укусил четырехлетнюю девочку. Врачи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее несколько царапин.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователями в обязательном порядке будут опрошены сотрудники и руководство цирка.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Цирке на Цветном бульваре. Теперь девочке предстоит пройти курс уколов от бешенства.