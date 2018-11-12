12 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

Следователи допросят руководство московского цирка, где леопард укусил ребенка

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента с ребенком и леопардом в одном из московских цирков.

Все случилось 8 ноября во время антракта: при фотографировании детеныш леопарда укусил четырехлетнюю девочку. Врачи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее несколько царапин.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователями в обязательном порядке будут опрошены сотрудники и руководство цирка.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Цирке на Цветном бульваре. Теперь девочке предстоит пройти курс уколов от бешенства.

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Следователи допросят руководство московского цирка, где леопард укусил ребенка

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Теги: цирк, ребенок, леопард, СКР



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Ранее 12.11.2018 07:50 Мск В столичном цирке на Цветном бульваре леопард набросился на 4-летнюю девочку

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