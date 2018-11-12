Следователи допросят руководство московского цирка, где леопард укусил ребенка
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах инцидента с ребенком и леопардом в одном из московских цирков.
Все случилось 8 ноября во время антракта: при фотографировании детеныш леопарда укусил четырехлетнюю девочку. Врачи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее несколько царапин.
Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователями в обязательном порядке будут опрошены сотрудники и руководство цирка.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Цирке на Цветном бульваре. Теперь девочке предстоит пройти курс уколов от бешенства.