12 Ноября 2018
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В столичном цирке на Цветном бульваре леопард набросился на 4-летнюю девочку

В Цирке на Цветном бульваре леопард набросился на четырехлетнюю девочку.

По факту нападения началась проверка в правоохранительных органах.

Как сообщает "МК", ЧП произошло в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с четырехмесячным хищником без намордника на поводке.

Ребенка спасли относительно молодой возраст хищника и ее теплая одежда. Девочка отделалась царапиной на шее, ей предстоит курс уколов от бешенства.

Аналогичный случай недавно произошел в Краснодарском крае. В селе Успенском в передвижном цирке львица напала на девочку во время представления. Девочка с рваными ранами лица была доставлена в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

В феврале СКР возбудил уголовное дело по факту нападения льва на ребенка в зоопарке в Приморском крае.

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В столичном цирке на Цветном бульваре леопард набросился на 4-летнюю девочку

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Теги: цирк, леопард, ребенок, нападение



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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2018 11:12 Мск Следователи допросят руководство московского цирка, где леопард укусил ребенка

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