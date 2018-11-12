В столичном цирке на Цветном бульваре леопард набросился на 4-летнюю девочку

В Цирке на Цветном бульваре леопард набросился на четырехлетнюю девочку.

По факту нападения началась проверка в правоохранительных органах.

Как сообщает "МК", ЧП произошло в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с четырехмесячным хищником без намордника на поводке.

Ребенка спасли относительно молодой возраст хищника и ее теплая одежда. Девочка отделалась царапиной на шее, ей предстоит курс уколов от бешенства.

Аналогичный случай недавно произошел в Краснодарском крае. В селе Успенском в передвижном цирке львица напала на девочку во время представления. Девочка с рваными ранами лица была доставлена в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.

В феврале СКР возбудил уголовное дело по факту нападения льва на ребенка в зоопарке в Приморском крае.