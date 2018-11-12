12 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Пермский край

Пермяк, имитируя женский голос, по телефону выманил у жительницы Среднего Урала 54 тысячи рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 25-летнего жителя Перми. Его обвиняют в телефонном мошенничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 20 октября 2016 года: пермяк нашел на сайте "Красноуфимск-онлайн" объявление о продаже швейной машины за 3 тыс. 300 руб. После этого злоумышленник, искажая свой тембр и имитируя женский голос, позвонил по указанному в объявлении телефону и сообщил владелице о намерении купить у нее швейную машину.

Мошенник попросил потерпевшую пройти к ближайшему банкомату и сказать ему номер ее банковской карты. Получив все необходимые сведения и давая указания о проведении различных манипуляций, пермяк совершил от имени своей жертвы регистрацию в качестве пользователя сервиса "онлайн-банк", а затем, создавая видимость поступления денег на ее счет, убедил перечислить ему якобы ошибочно переведенные 54 тыс. 130 руб.

Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Сейчас его уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Пермскому мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Пермяк, имитируя женский голос, по телефону выманил у жительницы Среднего Урала 54 тысячи рублей

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Теги: Пермь, мошенник, Средний Урал



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