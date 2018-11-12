Летевший из Москвы пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Норильске

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing-737-800, следовавшего рейсом Домодедово-Норильск, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Самолет сел около 6.20 по местному времени в аэропорту Норильска. На борту находилось 7 членов экипажа, 178 пассажиров, в числе которых - 26 детей.

В ведомстве уточнили, что во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Они вышли только перед посадкой на взлетно-посадочную полосу. В результате пилотам удалось благополучно посадить лайнер. Пострадавших нет.

В феврале в Шереметьево самолет совершил аварийную посадку: у него отказали спойлеры на крыльях. Superjet-100 выполнял рейс Мурманск - Москва. Спойлеры гасят подъемную силу и задействованы при торможении самолета.