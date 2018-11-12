Украина собралась декоммунизировать Крым

В Институте национальной памяти Украины заявили о необходимости "быстро и решительно" проводить декоммунизацию Крыма и Донбасса.

Как сообщил глава Института Владимир Вятрович, при проведении данной операции на Украине было немало тех, кто говорил, что "процесс нужно растянуть на несколько лет" и что его нельзя проводить быстро. Вятрович выразил уверенность в действенности "скорости и решительности".

Планы переименования крымских объектов уже утверждены в Раде, но не могут быть исполнены, пока Крым вновь не станет украинским.

"Это около семидесяти объектов, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности крымско-татарские", - заявил Вятрович, сообщает телеканадлл "Звезда".