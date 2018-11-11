Журналист Малькевич, задержанный ФСБ, рассказал о претензиях со стороны США

Российский журналист Александр Малькевич сообщил, почему был задержан в США.

Американские власти потребовали от него зарегистрировать издание USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иноагента.

В данный момент Малькевич покинул США, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания российского журналиста.

Малькевич - первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Пресс-служба ОП сообщала, что Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября.

По словам журналиста, сотрудники ФБР после задержания несколько часов задавали ему вопросы относительно "вмешательства" в американские выборы в 2016 году.