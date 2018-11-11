11 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Посольство РФ требует от Госдепа объяснить задержание журналиста ФБР

Посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания российского журналиста Александра Малькевича.

Отправлен запрос Госдепартамент, говорится на странице дипмиссии в Twitter.

Ранее СМИ сообщили о задержании Малькевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона.

Малькевич - главный редактор издания USA Really, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Пресс-служба Общественной палаты сообщила, что Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он стал наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд и раскритиковал организацию процедуры.

Ранее в США задержали россиянку Марию Бутину - правозащитницу и основательницу организации "Право на оружие". Первоначально девушку обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения.

18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

В самом движении ранее заявили, что у Бутиной не было задач от организации. Там сообщили, что Мария поехала в США учиться, она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.

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Посольство РФ требует от Госдепа объяснить задержание журналиста ФБР

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Теги: Александр Малькевич, США, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 11.11.2018 11:31 Мск Журналист Малькевич, задержанный ФСБ, рассказал о претензиях со стороны США

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