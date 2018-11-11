Посольство РФ требует от Госдепа объяснить задержание журналиста ФБР

Посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания российского журналиста Александра Малькевича.

Отправлен запрос Госдепартамент, говорится на странице дипмиссии в Twitter.

В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками @FBI в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича @McCevich в госдеп🇺🇸 направлен запрос об обстоятельствах произошедшего. В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с Посольством https://t.co/YHPaJDqwZh — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 11 ноября 2018 г.

Ранее СМИ сообщили о задержании Малькевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона.

Малькевич - главный редактор издания USA Really, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Пресс-служба Общественной палаты сообщила, что Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он стал наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд и раскритиковал организацию процедуры.

Ранее в США задержали россиянку Марию Бутину - правозащитницу и основательницу организации "Право на оружие". Первоначально девушку обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения.

18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

В самом движении ранее заявили, что у Бутиной не было задач от организации. Там сообщили, что Мария поехала в США учиться, она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.