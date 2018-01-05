В Иркутской области после пожара в частном доме обнаружены останки мужчины и женщины

После пожара в частном доме поселка Усть-Ордынский в Иркутской области сотрудники МЧС обнаружили обгоревшие останки двух человек.

Возгорание в доме №19 на улице Бартурки произошло утром 5 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

Установлено, что погибшая 31-летняя женщина работала диспетчером в местной службе такси, личность второго погибшего - мужчины - устанавливается. Также неизвестны пока и причины пожара.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и спасатели.