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В Челябинске на реке Миасс построят искусственный остров под конгресс-холл к саммиту ШОС
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конкурс, ШОС, Челябинск, конгресс-центр, (2016) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра признан несостоявшимся. Заявку на торги подало только хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Однако именно с ним будет заключен договор стоимостью 4 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Предметом торгов является договор на создание искусственного земельного участка на реке Миасс в северной части Центрального района, находящемся в федеральной собственности. На этом участке планируется построить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС с объектами благоустройства, включая набережную. Начальная цена – 4 млн рублей.

Участок площадью 10 265 кв. метров будет примыкать к левому берегу в границах улиц Береговая - Братьев Кашириных.

искусственный земельный участок на реке Миасс, под конгресс-холл,(2018)|Фото: http://www.chelfond.ru

"Объекты капитального строительства, для размещения которых создается искусственный земельный участок: здание делового центра "Конгресс-холл", где будут размещены офисный центр, концертно-спортивный центр, административный комплекс, гостиница, входящие в состав объекта строительства, а также объект благоустройства - прогулочные набережные по левому и правому берегам. Конструкция набережных предполагается из сборно-монолитного железобетона. Отметка гребня набережных устанавливается с учетом прохождения весеннего паводка 1% обеспеченности", - говорится в документах к аукциону.

Заявки на участие принимались до 23 января. Однако только одна компания заявилась на торги – хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Именно эта структура в октябре прошлого года была создана для строительства здания конгресс-холла.

По результатам рассмотрения заявок торги были признаны несостоявшимися, в связи с подачей единственной заявки. Однако областному минимущества поручено заключить с хозяйственным партнерством договор о создании искусственного земельного участка по начальной цене аукциона 4 млн рублей.

Теперь, согласно проекту договора, застройщик должен не позднее двух месяцев с даты заключения договора подготовить документацию по планировке территории и выполнить инженерные изыскания. Работы по созданию искусственного земельного участка он должен закончить в срок не позднее 1 сентября текущего года. На строительство объектов предоставляется 10 лет с даты ввода искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию.

Напомним, проект конгресс-холла был выбран по результатам международного конкурса ArchChel-2020. Здание будет высотой 170 м. На первых пяти этажах разместятся общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Выше будут находиться апартаменты, офисы, гостиницы.

проект, конгресс-холл, Челябинск, ШОС.(2018)|Фото: http://archchel2020.ica74.com

"Общая площадь центра составит 110 тыс. кв.м. Объект будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиницу на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнесс-зону, аквапарк, многоуровневую парковку почти на 1,5 тыс. машиномест и другие помещения", - рассказал гендиректор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий, представляя проект на инвестсовете при губернаторе.

По итогам рассмотрения проект был одобрен.

Другие новости по темам: ШОС, Борис Дубовский, БРИКС, саммит, набережная, конгресс-холл,
29.01.2018 15:42 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:42 Екб


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В Челябинске на реке Миасс построят искусственный остров под конгресс-холл к саммиту ШОС
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