На зимней Олимпиаде Югру представят брат и сестра сноубордисты

Ханты-Мансийский автономный округ на Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять двое спортсменов - сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы, сообщили Накануне.RU в центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Спортсмены приходятся друг другу братом и сестрой. Наталья выступает в параллельных дисциплинах, является мастером спорта России международного класса. Андрей выступает в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе, является обладателем малого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе, серебряным призером чемпионата мира в параллельном слаломе, многократным призером и победитель этапов кубка мира, участником зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи и заслуженным мастером спорта России. Выступать в Корее брат и сестра будут в числе 169 российских спортсменов, допущенных к участию Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

Тюменцы 3 февраля проведут митинг в поддержку спортсменов, не допущенных к играм.