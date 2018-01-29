В Ишимском районе в огне погибли бабушка и внук

Началась доследственная проверка по факту смертельного пожара в селе Карасуль Ишимского района: в огне погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Трагедия случилась вечером 26 января на улице Маслозаводской в доме площадью 80 "квадратов". По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. В огне погибли тюменка 1964 г.р. и ее внук 2015 г.р.

Следователи выясняют картину случившегося.