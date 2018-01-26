Борису Дубровскому доложили о разработке бизнес-модели конгресс-холла на набережной реки Миасс и строительстве новых гостиниц

Губернатор Борис Дубровский провел серию совещаний по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года и дал ряд поручений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатору доложили о разработке бизнес-модели использования общественно-делового центра на набережной реки Миасс. В здании высотой 170 метров первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. "В настоящее время мы заканчиваем аналитику рынка, после чего перейдем к детальной проработке планировки пространства здания", – уточнил директор консалтинговой компании "Джи Уан Консалтинг Бюро" Георгий Гемеджиев.

Борис Дубровский обратил внимание, что здание должно быть синхронизировано с объектами набережной и стать логической доминантой центральной части города.

Директор ООО "Триумф" Алексей Наговицын рассказал, что проект конгресс-холла на улице Труда полностью соответствует требованиям к проведению саммитов.

Также рассмотрели вопрос о строительстве новых гостиниц в городе. Для саммитов Челябинску необходимо 5 тыс. номеров. Как рассказал Евгений Тефтелев, в настоящее время проведены переговоры с инвесторами и застройщиками – новые объекты появятся в нескольких районах города. в свою очередь Борис Дубровский рекомендовал в текущей работе акцентировать внимание на подготовке к размещению номеров глав-государств и правительственных делегаций.