Экс-мэр Лысьвы добился уменьшения срока за ввод некачественного жилья

Пермский краевой суд снизил срок наказания бывшему главе Лысьвы Виталию Шувалову. На заседании произошла переквалификация обвинения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой инстанции.

Шувалов проведет в колонии два с половиной года, а не три, а также два года не сможет занимать руководящие должности, ограничение сокращено на 10 месяцев. Изначально он шел под суд по обвинению в превышении полномочий, которое имело тяжелые последствии. Из новой редакции исчезла часть про тяжесть последствий: бывшему главе вменили превышение полномочий, совершенное госслужащим.

Напомним, 1 декабря 2014 г. Шувалов ввел в эксплуатацию два жилых дома. При этом он точно знал, что строительство не окончено. Качество зданий не соответствует требованиям. Большая часть дефектов неустранима и носит критический характер, снижает прочность и пространственную жесткость конструкций. Без исправления ситуации есть риск обрушения строений. На основании незаконно подписанных мэром разрешений на последний этап стройки незаконно потрачены бюджетные деньги. После этого застройщик отказался дальше исправлять свою некачественную работу. Мэрия по необходимости заключила муниципальные контракты с другими подрядчиками, их работа потребовала дополнительных расходов мэрии.

В результате 66 млн руб. из фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов края и Лысьвы потратили на покупку 45 небезопасных квартир в двух домах. Кроме того, из-за поступка главы пришлось тратиться на исправление ситуации. Бюджет города пострадал на 3 млн 400 тыс. руб. Уголовное дело директора компании-застройщика, обвиняемого в строительстве небезопасных домов, рассматривается в суде.