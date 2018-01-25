Экс-мэр Лысьвы добился уменьшения срока за ввод некачественного жилья

в этот день
26.01.18
02:49
В Екб.04:49
Ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Центральный дом работников искусства может лишиться исторического здания
Главное
Россия может вернуться к выпуску пассажирского сверхзвукового самолета

Тема дня
Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
Верховная рада приняла закон об "оккупации Донбасса"
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
Губернатор Зауралья уволит главу Петуховского района
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 862

Экс-мэр Лысьвы добился уменьшения срока за ввод некачественного жилья
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Глава Лысьвы Виталий Шувалов (2017) | Фото: adm-lysva.ru

Пермский краевой суд снизил срок наказания бывшему главе Лысьвы Виталию Шувалову. На заседании произошла переквалификация обвинения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой инстанции.
Читайте также:

Шувалов проведет в колонии два с половиной года, а не три, а также два года не сможет занимать руководящие должности, ограничение сокращено на 10 месяцев. Изначально он шел под суд по обвинению в превышении полномочий, которое имело тяжелые последствии. Из новой редакции исчезла часть про тяжесть последствий: бывшему главе вменили превышение полномочий, совершенное госслужащим.

Напомним, 1 декабря 2014 г. Шувалов ввел в эксплуатацию два жилых дома. При этом он точно знал, что строительство не окончено. Качество зданий не соответствует требованиям. Большая часть дефектов неустранима и носит критический характер, снижает прочность и пространственную жесткость конструкций. Без исправления ситуации есть риск обрушения строений. На основании незаконно подписанных мэром разрешений на последний этап стройки незаконно потрачены бюджетные деньги. После этого застройщик отказался дальше исправлять свою некачественную работу. Мэрия по необходимости заключила муниципальные контракты с другими подрядчиками, их работа потребовала дополнительных расходов мэрии.

В результате 66 млн руб. из фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов края и Лысьвы потратили на покупку 45 небезопасных квартир в двух домах. Кроме того, из-за поступка главы пришлось тратиться на исправление ситуации. Бюджет города пострадал на 3 млн 400 тыс. руб. Уголовное дело директора компании-застройщика, обвиняемого в строительстве небезопасных домов, рассматривается в суде.

Другие новости по темам: глава Лысьвы, Виталий Шувалов, превышение полномочий, уголовное дело, строительная фирма
25.01.2018 14:51 Мск | Михаил Лукашкин
16:51 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.11.2017 13:51 Мск
Экс-глава Лысьвы получил три года колонии – разрешил жить в некачественных домах

Ранее 14.09.2017 15:53 Мск
В Лысьве судят строителя домов, на приемке которых "погорел" экс-мэр

Ранее 15.08.2017 13:22 Мск
Ушло в суд дело главы Лысьвы, обвиняемого в превышении полномочий

Ранее 12.07.2017 10:37 Мск
"Единая Россия" приостановила членство главы Лысьвы в партии

Ранее 07.07.2017 15:00 Мск
В Лысьве назначен исполняющий обязанности главы города

Ранее 06.07.2017 16:14 Мск
Главе Лысьвы предъявлено обвинение в превышении полномочий








Добавить комментарий:

Экс-мэр Лысьвы добился уменьшения срока за ввод некачественного жилья
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+