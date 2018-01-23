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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
1917-2017 - 100 лет революции ;
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Новости
23.01.2018 13:17 Мск (15:17 Екб)
спорт | В России
Лидеров сборной России по конькобежному спорту не допустили к ОИ-2018
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Павел Кулижников (2015) | Фото: gov-murman.ru

Лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане-2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Союза конькобежцев России.

По предварительным данным, МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.

"Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении практически всех наших спортсменов-лидеров, от Олимпийских игр в Пхенчхане", - приводит пресс-служка слова президента Союза Алексея Кравцова.

"Решение же об отстранении от Олимпиады Виктора Ана является, на мой взгляд, кульминацией несправедливости, творимой в последние три месяца, по отношению к российским спортсменам. Поступая таким образом, МОК уподобляется деспоту и тирану, попирающему все законы и решающему судьбы людей из своих прихотей. Очевидно, что до Олимпийских игр мы вряд ли что-то успеем сделать, но мы намерены продолжать борьбу за честное имя наших спортсменов и восстановление справедливости и после Олимпиады", - заявил Кравцов.

Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что не допущен к участию в Играх в Пхенчхане выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Кроме того, в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют также ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Устюгов. При этом они не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, также эти спортсмены никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях.



Развитие сюжета: Ранее 23.01.2018 13:24 Мск
Отстранение "чистых" спортсменов назвали "ополчением на Россию"

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23.01.2018 13:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.01.2018 12:36 Мск
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Шорт-трекист Виктор Ан отстранен от олимпиады в Пхёнчхане - СМИ








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Лидеров сборной России по конькобежному спорту не допустили к ОИ-2018
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