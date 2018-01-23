Лидеров сборной России по конькобежному спорту не допустили к ОИ-2018

Лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане-2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Союза конькобежцев России.

По предварительным данным, МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.



"Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении практически всех наших спортсменов-лидеров, от Олимпийских игр в Пхенчхане", - приводит пресс-служка слова президента Союза Алексея Кравцова.

"Решение же об отстранении от Олимпиады Виктора Ана является, на мой взгляд, кульминацией несправедливости, творимой в последние три месяца, по отношению к российским спортсменам. Поступая таким образом, МОК уподобляется деспоту и тирану, попирающему все законы и решающему судьбы людей из своих прихотей. Очевидно, что до Олимпийских игр мы вряд ли что-то успеем сделать, но мы намерены продолжать борьбу за честное имя наших спортсменов и восстановление справедливости и после Олимпиады", - заявил Кравцов.

Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что не допущен к участию в Играх в Пхенчхане выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Кроме того, в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют также ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Устюгов. При этом они не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, также эти спортсмены никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях.