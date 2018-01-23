Шорт-трекист Виктор Ан отстранен от олимпиады в Пхёнчхане - СМИ

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, имеющий российское гражданство спортсмен Виктор Ан по решению Международного олимпийского комитета пропустит Игры 2018 года в Пхёнчхане.

Причина тому - упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Кроме того, МОК отклонил заявки на выступление нескольких других российских шорт-трекистов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 6 декабря прошлого года Виктор Ан заявил, что выступит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе, если сборная России не будет ее бойкотировать. " Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться", - сказал уроженец Сеула.