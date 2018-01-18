В "Лыжне России-2018" примут участие свыше 4 тысяч тагильчан

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров провел организационное совещание, связанное с подготовкой к проведению "Лыжни России-2018" на территории Нижнего Тагила. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, согласно расчетам специалистов управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, в мероприятии в этом году примут участие свыше 4 тыс. человек. Ожидается, что помимо взрослых на лыжи в этот день встанут около тысячи школьников и воспитанников детских садов.

Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России-2018" пройдут в Нижнем Тагиле 10 февраля 2018 года на четырех площадках. Три из них уже точно определены. Это база спортивного клуба "Уралец" в поселке Старатель, база научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" на улице Максарева и спортивно-оздоровительное учреждение "Спартак". На территории каждого из этих объектов запланированы соответственно старты жителей Тагилстроевского, Дзержинского и Ленинского районов.

Открытым пока остается вопрос по месту проведения "Лыжни России-2018" среди воспитанников ДОУ и СОШ, а также забегов руководителей городских предприятий и организаций и волонтеров. Коррективы в подготовку вносит погода. Малое количество снега на территории за ФОК "Президентский" может не позволить провести здесь соревнования. Резервным вариантом является лыжный стадион СШОР "Аист" на горе Долгой. На сегодняшнем совещании принято решение готовить к проведению обе площадки.

Соревнования по лыжным гонкам среди жителей сельских населенных пунктов Нижнего Тагила традиционно пройдут в деревне Усть-Утка. Старт запланирован на 17 февраля. Предполагается, что в "Лыжне России-2018" примут участие около 200 селян.